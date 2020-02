Star Wars, il suo futuro nelle parole di Bob Iger, presidente Disney

News Cinema

Dopo il successo di The Mandalorian e le perplessità sull'Ascesa di Skywalker, c'è una bussola nel futuro di Star Wars.

Quale sarà il futuro del franchise di Star Wars? La serie The Mandalorian sul Disney+ ha riscosso un enorme successo, di visualizzazioni e apprezzamento: una seconda stagione di Mandalorian è già in preparazione per ottobre e nel frattempo i più corretti fan italiani potranno vedere la prima stagione a partire dal 24 marzo, quando appunto il servizio di streaming Disney+ sbarcherà anche in Italia. Riguardo alla sala, Star Wars L'ascesa di Skywalker ha incassato finora 1.058.000.000 di dollari, contro il 1.332.000.000 degli Ultimi Jedi e i 2.068.000.000 del Risveglio della Forza. Non si parla di certo di flop, ma una certa tendenza negativa in sala è abbastanza evidente. Da qui potreste già immaginare cosa il presidente della Disney Bob Iger abbia detto in una recente riunione per gli azionisti.

"La priorità per la serie, nei prossimi anni, è la televisione."