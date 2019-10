Star Wars, il rapporto tra Rey e Kylo sarà approfondito nell'Ascesa di Skywalker?

News Cinema

Daisy Ridley non conferma la tormentata storia d'amore sulla quale alcuni fantasticano, però suggerisce qualcosa...

L'arrivo di Star Wars L'ascesa di Skywalker, nono e ultimo atto della saga, è atteso con trepidazione se non con severità dai fan in attesa di risposte. Secondo Daisy Ridley alias Rey, intervistata da Entertainment Weekly, qualcuna arriverà di certo, specialmente per quel che riguarda il rapporto che lega Rey a Kylo Ren. Sin dal contestato Ultimi Jedi infatti diversi fan, i meno arrabbiati, hanno fantasticato su un futuro rapporto sentimentale combattuto tra i due personaggi (noi personalmente avremmo fatto il tifo per Finn). Ecco come Daisy ha commentato la questione. Quello che dice potrebbe essere considerato spoiler, quindi potreste valutare di fermarvi qui nella lettura.

"Le teorie elaborate della gente non mi danno fastidio, è divertente sentirle. In più, visto che io so cosa succederà, credo che sarà parecchio interessante vedere le reazioni al film. Naturalmente c'è la questione di "Reylo", alcuni la prendono molto sul serio, altri meno. [...] J. J. Abrams l'affronta. E' una questione molto complessa. La gente parla di relazioni tossiche e cose così. Non è una cosa su cui scherzare, credo che sia trattata molto bene, perché non viene sorvolata."