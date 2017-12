Star Wars, il primo personaggio asiatico in Gli ultimi Jedi forse in Episodio IX?

In Star Wars Gli ultimi Jedi, da mercoledì 13 dicembre nelle nostre sale, l'attrice Kelly Marie Train, specializzata altrove in improvvisazione comica, interpreta la ribelle Rose Tico. Il suo è il primo personaggio importante della saga di Star Wars interpretato da un attore asiatico-americano, in funzione di quell'apertura politicamente corretta e attenta alle minoranze che la Disney / Lucasfilm sta portando avanti. Rivedremo Rose Tico anche nel sequel di J. J. Abrams, lo Star Wars Episodio IX previsto per il 2019?

"Potrei sapere qualcosa, ma se così fosse, in questo momento non potrei dirvi proprio nulla!" ha dichiarato l'attrice, con un occhio al rischio spoiler e l'altro alle clausole di riservatezza del suo contratto. A Screenrant ha detto:





"Mi piacerebbe che fosse nel IX. Prima di tutto mi piace davvero, e Rian Johnson l'ha detto prima, la sua idea di scrivere un personaggio che è quasi un nessuno, una che sta nelle retrovie, che si trova ad affrontare le sfide che si trova di fronte ma che nessuno può trasformare in un'improbabile eroina. Chissà, se la storia procedesse con questo personaggio, mi piacerebbe approfondire la cosa, sì."