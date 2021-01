Star Wars, il nuovo film dallo sceneggiatore di Loki e Rick & Morty

News Cinema

Lo Star Wars prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studios avrà il copione a cura di Michael Waldron, creatore della serie Loki, sceneggiatore di Rick & Morty e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nemmeno nella scorsa assemblea degli azionisti a dicembre la Disney è tornata sul vociferato nuovo film di Star Wars affidato alle cure produttive di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios: secondo un'indiscrezione di Deadline, pare che il progetto si stia avviando sul serio, seppur lentamente, affidato allo sceneggiatore Michael Waldron, fresco del suo copione per Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (in uscita nel marzo 2022), nonché head writer della serie Loki, in partenza a maggio. Naturalmente non si sa nulla del progetto, non si conoscono nemmeno le sue tempistiche, ma scatta una curiosità sapendo che Waldron ha anche vinto un Emmy per le sue sceneggiature di Rick and Morty (!!!).



Loki: Primo Trailer: Loki: Il Primo Trailer della serie Marvel - HD

Star Wars, i prossimi due film della saga che vedremo al cinema

Difficilmente lo Star Wars prodotto da Kevin Feige vedrà la luce prima di tre-quattro anni, perché Waldron rimarrà comunque impegnato parallelamente su Loki, e perché sappiamo bene che la prossima tappa del franchise è Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins, in arrivo nel 2023. Oltre quest'ultimo, ricordiamo che in partenza c'è anche il misterioso progetto parallelo diretto da Taika Waititi per un film di Star Wars "diverso dal solito" e con ogni probabilità non scevro della sua ironia. Comprensibile che a dicembre la Lucasfilm / Disney non si sia voluta sbilanciare più di tanto sul fronte Star Wars cinematografico, anche perché la saga in questo momento sembra assai più pimpante in streaming su Disney+, dopo il trionfo di Mandalorian... e il prossimo arrivo di spin-off come The Book of Boba Fett, che dovremmo vedere già nel 2021, poi Andor, Obi-Wan Kenobi, The Acolyte, Ahsoka, Lando e Rangers of the New Republic. Leggi anche Star Wars, aggiornamento su Rogue Squadron e sul film di Taika Waititi