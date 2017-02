Star Wars: il nuovo Chewbacca, Joonas Suotamo, rende omaggio a Peter Mayhew

È ora di tornare indietro nel tempo per gli eroi di Star Wars ed era inevitabile che anche Chewbacca avesse un interprete più giovane di Peter Mayhew, il gigantesco attore inglese che ha interpretato il personaggio in tutti i film della serie. Questo avverrà nello spinoff della serie dedicato ad Han Solo.

L'onore è toccato al giovane attore di origine finlandese Joonas Suotamo, che, oltre a disseminare la sua pagina Instagram di contenuti relativi a Star Wars, ha rilasciato la seguente dichiarazione, proprio in merito al suo predecessore Wookie:

La guida e la gentilezza di Peter sono stati doni preziosissimi che mi hanno riscaldato l'anima e mi hanno preparato per questo viaggio. La mia aspirazone è rendere Peter orgoglioso e portare ai fan di Star Wars il Chewie che conoscono e amano

Ma chi è il giovane Chewbacca nella realtà? Non è un novellino in materia visto che nel 2015 è stato proprio la controfigura di Mayew nel Risveglio della Forza. È inoltre un ex giocatore di basket alla Penn State University ed è altro 2 metri e 8 cm. Si è laureato in cinema ed è da sempre appassionato di teatro.

Qualcuno potrebbe obiettare che con tutte queste qualità andarsi a nascondere sotto una pelliccia non è proprio il massimo, ma dopo tutto non si tratta di un ruolo qualsiasi ma dell'ingresso nel magico mondo di Star Wars, al quale tutti aspirano.