Star Wars: i registi Phil Lord e Chris Miller lasciano il film su Han Solo!

Chris Miller e Phil Lord sono usciti dal progetto di spin-off su Han Solo ancora senza titolo, a riprese già cominciate.

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, lo ha annunciato con un comunicato su StarWars.com: "Phil Lord e Chris Miller sono cineasti talentuosi che hanno messo insieme un cast e un gruppo tecnico incredibili, ma è diventato palese che abbiamo visioni creative differenti su questo film, e abbiamo deciso di divedere le nostre strade. Un nuovo regista sarà annunciato molto presto."

Anche i due cineasti hanno rilasciato una dichiarazione: "Sfortunatamente la nostra visione e il metodo di lavoro non erano in sintonia con i nostri partner in questo progetto. Di solito non amiamo il termine "differenze creative" ma per una volta questo cliché è vero. Siamo davvero fieri del lavoro meraviglioso e di altissimo livello del nostro gruppo."

Come già noto lo spin-off di Star Wars dedicato al personaggio reso leggendario da Harrison Ford coprirà il periodo di tempo compreso tra i diciotto e i ventiquattro anni del protagonista, raccontando come è diventato il contrabbandiere che abbiamo incontrato (e amato) nel primo Guerre Stellari del 1977.

Scritto da Lawrence Kasdan in collaborazione con il figlio Jon, il film comprende nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson ed Emilia Clarke.