Star Wars, i protagonisti della nuova trilogia potrebbero tornare?

Rey, Finn, Poe... potrebbero ricomparire nell'universo di Star Wars i protagonisti della nuova trilogia? Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, mantiene la porta aperta.

Per quanto la nuova trilogia cinematografica di Star Wars non abbia convinto tutti, specialmente i fan del vecchio corso più innamorati di The Mandalorian in streaming su Disney+, non si può dire che Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) non abbiano avuto i loro estimatori, per non parlare dei cosplayer che li hanno volentieri incarnati negli ultimi cinque anni e più. Empire ha intervistato Kathleen Kennedy, recentemente riconfermata presidente della Lucasfilm fino al 2024. Questi personaggi potrebbero ritornare? Leggi anche Star Wars Rogue Squadron cancellato? Voci di conflitti tra Patty Jenkins e Lucasfilm

