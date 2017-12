Star Wars: i personaggi di Guerre Stellari protagonisti del Presepe Napoletano

Quarant'anni fa, nel 1977, usciva al cinema un film di un giovane regista, George Lucas, destinato a diventare la più grande saga cinematografica di sempre. Da quel giorno ad oggi, la storia si è evoluta e Star Wars è entrato a tutti gli effetti nel nostro immaginario collettivo.



Per celebrare l'uscita dell'Episodio VIII della saga, Star Wars: Gli Ultimi Jedi dal 13 dicembre al cinema, le quattro famiglie artigiane più importanti della tradizione presepiale partenopea, hanno deciso di realizzare un'opera tributo originale di grandi dimensioni che vede protagonisti oltre venti personaggi storici e più recenti dei film di Star Wars, con esemplari unici modellati e dipinti a mano.





Il Presepe Star Wars sarà esposto dall'8 al 10 dicembre in Via San Gregorio Armeno 28, presso la location Storica del Chiostro Capuano.

Enzo Capuano, Marco Ferrigno, Genny Di Virgilio e Salvatore Gambardella, sono gli artisti, appartenenti a famiglie capostipiti della Terracotta Napoletana dal 1800, che hanno lavorato a questo speciale omaggio, studiando tutti i dettagli di stile dei personaggi, per realizzare, ogni statuina (vengono chiamate anche "pastori") seguendo la tradizionale lavorazione a mano prevista dall'antica arte presepiale partenopea.

Il risultato è uno straordinario lavoro esempio della migliore creatività artigiana Made In Italy, degna della saga cinematografica più famosa del mondo.





La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato. Il cast del film è composto da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.