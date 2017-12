Star Wars - Gli Ultimi Jedi: vecchi e nuovi protagonisti, in quale situazione li troviamo?

Ci siamo, il nuovo Episodio (il numero 8, per la precisione) della saga di Star Wars sta per invadere i cinema italiani, distribuito in oltre 850 copie da The Walt Disney Company Italia a partire da mercoledì 13 dicembre.

In attesa di vedere Star Wars: Gli Ultimi Jedi sul grande schermo e di conoscere quali avventure, quali tribolazioni e quali pericoli dovranno affrontare i personaggi principali del film diretto da Rian Johnson, fermiamoci un attimo e facciamo mente locale su chi sono i vecchi e nuovi protagonisti del film e in quale situazione li troviamo all'inizio di questo nuovo Episodio di Guerre Stellari: (come per qualsiasi informazione o news riguardante la saga di Star Wars, lo SPOILER, volontario o involontario, è sempre in agguato, perciò proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo)





Luke Skywalker (Mark Hamill)





Dopo che il suo tentativo di rifondare i Cavalieri Jedi è stato distrutto da una tragedia, Luke Skywalker è svanito dalla galassia e si è stabilito sul pianeta Ahch-To per condurre un’esistenza umile. Ora la Resistenza ha bisogno di questo eroe solitario per sventare i piani malvagi del Primo Ordine.

Generale Leia Organa (Carrie Fisher)





In fuga da forze oscure decise ad annientare la libertà nella galassia, Leia Organa guida la flotta ormai duramente indebolita della Resistenza. Il Generale Leia è una leggenda vivente e utilizza tutta la sua esperienza per combattere contro il Primo Ordine.

Kylo Ren (Adam Driver)





Dopo aver subito una bruciante sconfitta da parte della mercante di rottami Rey, Kylo Ren sta concentrando i suoi sinistri sforzi sulla distruzione della Resistenza. Sebbene stia diventando sempre più potente nel Lato Oscuro della Forza, Kylo Ren ha ancora molto da dimostrare al suo misterioso mentore, il Leader Supremo Snoke.

Rey (Daisy Ridley)





Mentre il potere della Forza si risveglia in lei, Rey viaggia verso il pianeta nascosto di Ahch-To per trovare Luke Skywalker, l’ultimo Maestro Jedi della galassia e l'ultima speranza per la Resistenza. Rey spera di incontrare l’eroe leggendario del quale ha sentito parlare, ma trova invece un uomo che mette a dura prova le sue aspettative.

Finn (John Boyega)





Finn è impegnato a combattere i membri del Primo Ordine, che una volta erano suoi alleati. Mentre la Resistenza si prepara ad affrontare valorosamente il contrasto, Finn è pronto a fare la sua parte nella battaglia per la libertà.

Poe Dameron (Oscar Isaac)





Ora che il conflitto tra il Primo Ordine e la Resistenza si è trasformato in una guerra aperta, Poe si mette in luce come un audace leader. È decisamente coraggioso, ma le sue azioni spericolate mettono a dura prova tanto la pazienza del nemico quanto quella dei comandanti della Resistenza.

Maz Kanata (Lupita Nyong'o)





La distruzione del suo castello ha obbligato Maz a spostarsi di più e ad assumere un ruolo di primo piano nel turbolento mondo del crimine. Maz assiste la Resistenza nella lotta contro il Primo Ordine utilizzando ogni mezzo a sua disposizione.

Leader Supremo Snoke (Andy Serkis)





Il misterioso Leader Supremo Snoke, comandante del Primo Ordine, emerge dall'ombra nel tentativo di ottenere la vittoria.

Generale Armitage Hux (Domhnall Gleeson)





Sebbene la Base Starkiller sia stata distrutta, Hux ha sradicato la Nuova Repubblica in un colpo solo dando l'ordine di fare fuoco con un'arma devastante. Dal ponte di comando del Finalizer, Hux guida il Primo Ordine all'inseguimento della Resistenza.

C-3PO (Anthony Daniels)





La minaccia rappresentata dal Primo Ordine è sempre più preoccupante per il paranoico droide protocollare C-3PO, che però è sempre pronto a servire il Generale Leia Organa con fiducia e lealtà.

Capitano Phasma (Gwendoline Christie)





Avvolta dalla sua caratteristica armatura metallica, il Capitano Phasma comanda le legioni degli assaltatori (stormtrooper) del Primo Ordine. Sopravvissuta alla distruzione della Base Starkiller, Phasma ha un conto personale da saldare con la Resistenza.

Rose Tico (Kelly Marie Tran)





Membro della squadra di supporto che permette ai caccia stellari della Resistenza di continuare a volare, Rose odia il Primo Ordine sin da quando era una bambina. Ora che è in grado di combattere il nemico, Rose è concentrata sulla propria missione.

Vice Ammiraglio Holdo (Laura Dern)





Ufficiale al comando di un incrociatore della Resistenza, il Vice Ammiraglio Holdo è da lungo tempo un'alleata fidata del Generale Leia Organa. Con le sue parole pacate Holdo emana una certa sicurezza interiore, ma questo basterà a fermare l'oscurità che avanza?

DJ (Benicio Del Toro)





DJ è un individuo enigmatico, con abiti consunti e un modo di fare svogliato, che nasconde però una mente acuta e delle grandi abilità.

Ciubecca (Peter Mayhew)





Il fedele primo ufficiale e co-pilota Ciubecca è ora al fianco di Rey e la accompagna nel suo viaggio alla ricerca di Luke Skywalker.