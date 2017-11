Star Wars Gli ultimi Jedi, uno sguardo al personaggio di Laura Dern, Holdo

Mentre i fan di Star Wars hanno iniziato il conto alla rovescia per Star Wars Gli ultimi Jedi, in sala dal 13 dicembre, Entertainment Weekly ha mostrato il personaggio di Laura Dern nel film, cioè il vice ammiraglio Hondo. Nel pezzo si discute anche del ruolo di Hondo, quindi se volete rimanere vergini sino alla visione, smettete di leggere in questo momento e considerate quel che segue un moderato spoiler.

Hondo è il nuovo leader della Resistenza. Cosa questo comporti per la funzione di Leia, non ci è dato per ora di saperlo. Laura ha suscitato la curiosità dei fan, suggerendo che saremo tutti costretti a elaborare un'opinione su Hondo, per via del suo atteggiamento piuttosto ambiguo. "Da che parte sta?" Il conflitto sullo schermo sarà tra Hondo e il personaggio di Oscar Isaac, Poe Dameron, desideroso di lanciarsi in battaglia e ancora leale verso Leia. Hondo preferirebbe invece l'approccio più strategico, il che genererà un'ulteriore frizione tra i due. Riguardo al look di Hondo, ecco cosa ha avuto da dire Laura Dern:

"Dal regista ai produttori, tutti erano meticolosi, non soltanto sul look, ma persino sull'esatto colore dei capelli, abbiamo provato diverse versioni. Tutto quello che so è che è fico. Adoro il suo aspetto. Mi vestirò da Hondo per Halloween."