Star Wars: Gli ultimi Jedi - una gigantesca anteprima con omaggio a Carrie Fisher

Si è svolta sotto il segno di Carrie Fisher allo Shrine Auditorium di Los Angeles l'elaborata e trionfale anteprima americana di Star Wars: Gli ultimi Jedi, il film scritto e diretto da Rian Johnson, che è stato accolto molto positivamente da critica e fan.

Purtroppo l'attrice che interpretava la principessa (ora Generale) Leia Organa è scomparsa quasi un anno fa, il 27 dicembre 2016, ma ha completato le riprese e appare, commuovendo i fan, nella sua ultima interpretazione, chiudendo il cerchio con il ruolo che nel 1977 le dette la fama mondiale, lanciando la sua carriera. E' stato Rian Johnson a fare gli onori di casa e a dare il via alla serata dedicandola a Carrie Fisher, per cui ha richiesto un'ovazione, concessa dal pubblico con entusiasmo.

L'attrice era anche presente in immagine attraverso i numerosi poster che fiancheggiavano il white carpet della premiere, cui ha partecipato tutto il cast (con l'eccezione di Oscar Isaac) sotto l'egida di due giganteschi Assault Walkers, gli AT-M6, uno dei quali potete vedere nell'immagine ostata da Gregory Ellwood di The Playlist sul suo profilo Instagram.

Ovviamente le star dello spettacolo sono intervenute in massa alla premiere: tra le immagini più gettonate forse la più simpatica è quella di Thom Yorke dei Radiohead, seduto in simpatica conversazione con BB-8.

Johnson prima della proiezione ha introdotto gli attori, i produttori e il compositore John Williams, 85 anni, per cui ha chiesto, e ovviamente ottenuto, un'altra gigantesca ovazione. Si è trattato insomma di una serata davvero speciale, a cui ognuno di noi può tranquillamente rimpiangere di non esser stato presente. Ci consoleremo vedendo il film, che sarà nelle nostre sale tra appena due giorni, il 13 dicembre, perché la Forza, ancora una volta, sia con tutti noi,

