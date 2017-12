Star Wars Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: "Non è una copia dell'Impero colpisce ancora"

Finalmente tutti i fan di Star Wars potranno farsi un'idea di Star Wars Gli Ultimi Jedi, l'Episodio VIII da oggi in sala, scritto e diretto da Rian Johnson. Già in alcune reazioni della critica americana viene paragonato all'Impero colpisce ancora del compianto Irwin Kershner, il secondo capitolo della trilogia originale (l'Episodio V, per rimanere nella cronologia). Chiacchierando del suo lavoro con un sito francese, Johnson tuttavia preferisce mantenere la cautela.

"Beh, cominciamo il film con la nostra protagonista che va in un'isola deserta per incontrare un maestro Jedi, proprio come accadeva con Luke e Yoda. E i nostri personaggi sono separati, alcuni tornano con la resistenza, altri sono lontani, e a quanto sembra scatta una specie di dinamica di addestramento.

Ci sono grosse cose strutturali che vi sembreranno simili a L'Impero colpisce ancora. Ma non penso che, dopo aver visto il film, saranno in tanti a pensare che sia una copia di L'Impero colpisce ancora. Non so come potrebbero, ma magari lo faranno lo stesso, non si può mai dire!

Secondo me sarebbe un errore provare a copiare L'Impero colpisce ancora, però sarebbe un errore di uguale peso prendere decisioni creative dicendo "Non dobbiamo rifare L'Impero colpisce ancora!" I due approcci a mio parere porterebbero a due versioni forzate, con le stesse debolezze. Per quanto mi riguarda, cerco solo di trovare un punto di partenza da quel che so di questi personaggi, domandandomi poi: dove voglio che vadano? Come ci arriveranno? Quali ostacoli piazzerò loro davanti?"