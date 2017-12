Star Wars Gli ultimi Jedi: record negli USA, è il secondo migliore esordio di sempre

I dati definitivi dovrebbero arrivare tra poche ore ma già da adesso si può affermare che Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Episodio 8 della saga di Star Wars, arrivato da pochi giorni nei cinema di quasi tutto il mondo, ha già stabilito un record significativo: con una stima di oltre 220 milioni di dollari è diventato il secondo miglior esordio di tutti i tempi al boxoffice americano. Ad avere fatto meglio è stato il suo "predecessore" nella nuova trilogia di Guerre Stellari, ovvero Episodio VII Il Risveglio della Forza con i 247,9 millioni incassati nei primi tre giorni di programmazione nel dicembre del 2015.



Degli incassi italiani di Gli Ultimi Jedi, potete leggeri qui. Per quanto riguarda altri mercati internazionali, il nuovo Star Wars è salito sul podio dei migliori esordi di sempre in Germania (al secondo posto con circa 23,6 milioni di dollari), in Australia (al secondo posto con quasi 16 milioni di dollari), in Svezia (al secondo posto con 6 milioni) e in Gran Bretagna (al terzo posto con 36,7 milioni).



Secondo le previsioni fatte da Brad Brevet su Box Office Mojo, basate sugli incassi di altri 4 film che al loro primo weekend hanno superato i 200 milioni di dollari (Il Risveglio della Forza, Rogue One, Jurassic World e Avengers), l'incasso definitivo di Episodio VIII negli USA si aggirerà tra i 750 e gli 830 milioni di dollari.