Star Wars Gli ultimi Jedi primo al boxoffice italiano del weekend

Star Wars Gli ultimi Jedi, con cinque giorni di programmazione, un totale incassato di 5.895.000 euro e una media di 5.500 euro per 830 copie, è primo al boxoffice italiano del weekend. Negli States nel frattempo, con meno giorni a disposizione, il nuovo Star Wars ha portato a casa la seconda migliore partenza di tutti i tempi, con 220 milioni di dollari contro i 248 del Risveglio della Forza.

In Italia comunque Episodio 8 cede maggiormente il passo al suo predecessore: nei primi cinque giorni Episodio 7 registrò 8.400.000 per una media di 8.000 euro per copia, quindi parliamo per Gli Ultimi Jedi di una forte flessione italiana di circa il 30% degli introiti (contro il 12% americano). Forse qualcosa in più di un calo fisiologico?

Riflettendo sul resto della nostra classifica, scivola dalla prima alla seconda posizione l'ormai solido successo di Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh, che incassa a questo giro 1.294.000 euro e raggiunge i 9.580.000.

Nuova entrata al terzo posto per il sequel Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica ed Enrico Brignano: la saga continua e il secondo atto parte con 1.090.000 euro.

L'ultima fatica di Woody Allen, La ruota delle meraviglie ambientato nella magica Coney Island, alla sua uscita si colloca quarto con 650.000 euro.

Chiude la top five un altro cinepanettone, orgogliosamente tale: Natale da chef con Massimo Boldi si difende ai nastri di partenza con 514.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo