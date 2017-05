Star Wars Gli ultimi Jedi: Mark Hamill non era d'accordo col regista Rian Johnson

Vi state preparando a scegliere la vostra fazione, tra lovers e haters di Star Wars Gli ultimi Jedi, in uscita il 13 dicembre? Uno degli attori sembra essersi già schierato: parliamo di Mark Hamill alias Luke Skywalker, anche se l'attore si è sempre divertito a fare il bastian contrario, quindi bisognerà capire quanto nelle dichiarazioni che seguono sia ironico e quanto reale. In un'intervista a Vanity Fair, Mark dice:





"A un certo punto ho detto [a Rian Johnson, il regista e sceneggiatore, ndR]: praticamente sono in disaccordo con ogni scelta che hai fatto per questo personaggio. Ora, detto questo, una volta che mi sono liberato del peso, il mio lavoro adesso è prendere quello che hai creato e fare del mio meglio per realizzare la tua visione.

A tutti i registi dico: ho migliaia di idee davvero terribili che vorrei condividere con voi, tra cui - per la legge dei numeri - dovreste trovarne almeno una che vi faccia dire: questa non è così terribile come le altre 35 che ci hai detto!"

Autoironia, reali preoccupazioni per il copione o semplice insofferenza per un ruolo che lo identifica suo malgrado? In fondo Mark Hamill, a parte una felice carriera come doppiatore di animazione e videogiochi, è sempre rimasto prigioniero di Luke, che a quarant'anni di distanza rimane di sicuro ciò per cui sarà ricordato. Voi che ne pensate?