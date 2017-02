Star Wars Gli ultimi Jedi: indiscrezioni sul contenuto del trailer [SPOILER]

I fan sperano in un primo trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi il 14 aprile durante lo Star Wars Celebration Panel a Orlando, ma nel frattempo qualcuno potrebbe aver visto il teaser: lo youtuber Mike Zeroh ha pubblicato un video in cui racconta quello che si potrebbe vedere nelle rapide immagini, sostenendo di aver saputo quel che segue da un utente di 4chan. Tutto ciò potrebbe non essere vero (e ci sono altre fonti, sempre "misteriose", che lo ritengono un'invenzione) ma se lo fosse quel che segue è uno SPOILER colossale, quindi smettete immediatamente di leggere comunque. se volete rimanere vergini fino al giorno dell'evento.

Ecco la sequenza delle immagini, così com'è raccontata dagli autori dello "scoop" (?).

La prima inquadratura è per Finn, che si sveglia ansimante nella stessa infermeria in cui l'avevamo lasciato al termine del Risveglio della Forza (ammiccamento al primo trailer di quest'ultimo film?).

Poe Dameron appare da una porta a scorrimento di un'astronave, dicendo: "Sono quasi qui". La stanza traballa, un pilota ribelle sembra preoccupato.

Una processione funebre attraversa una grande città: un personaggio avvolti in panni neri estrae un blaster e spara contro qualcuno nella processione.

Poe, Finn e la Ribelle interpretata da Kelly Marie Tran sono vestiti come soldati del Primo Ordine.

Il Capitano Phasma conduce degli Stormtrooper in quella che sembra la stessa cittadina vista nel funerale: ordina "Trovateli!" e i soldati iniziano a sparare.

Il generale Leia Organa dice: "La loro ombra sta crescendo".

Il leader supremo Snoke emerge dall'ombra, sovrasta il generale Hux e gli domanda minaccioso: "E' vivo?" "Per miracolo." "Bene, è arrivato il momento per una riunione di famiglia".

Finn irrompe in un consiglio di guerra del generale Leia e dice: "Sono tornati!" Leia non si scompone e quindi Finn aggiunge: "Lo sapeva già!" e Leia: "Lo sentivo".

Il Millennium Falcon spunta dalle onde e si scaglia nel cielo, inseguito nello spazio dai Tie-Figher.

Nella città di cui sopra, gli Stormtrooper si incontrano di nuovo col generale Phasma, al quale dicono: "E' il Jedi!" Gli Stormtrooper fuggono, rimane solo Phasma, sul cui elmo si riflette una luce blu, mentre si ascolta il caratteristico rumore dell'attivazione della spada laser.

Buio. Voce di Luke: "Tutto morirà con noi."

Gli autori dello "scoop" (tutto da confermare e forse da smentire) sostengono anche che Luke non apparirebbe nella versione del trailer destinata alla rete, mentre sarebbe presente solo in quella dedicata al Celebration Panel.

Se siete arrivati sin qui, speriamo che abbiate preso tutto con dovute e grandissime pinze.