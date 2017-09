Star Wars: Gli ultimi Jedi, il regista spiega chi sono [SPOILER]

Chiacchierando col New York Times, Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Star Wars Gli Ultimi Jedi (alias Episodio VIII) ha rivelato il modo in cui il titolo va interpretato. La sua risposta è sorprendente. Quel che segue è SPOILER, quindi va da sè che proseguite a vostro rischio e pericolo.

La stranezza nella dichiarazione di Johnson, che non è stato di certo timido nel fornirla, è che contraddice la traduzione del titolo nella versione italiana. Se ricordate, quando fu annunciato "Star Wars: The Last Jedi", per qualche tempo permase un'ambiguità sul singolare/plurale. Era rimasto un solo Jedi o parlavamo di "ultimi jedi"? All'annuncio del titolo italiano, ogni dubbio fu fugato, dando per scontato che gli autori della traduzione si fossero consultati con le intenzioni degli autori originali. Oggi però Johnson ci dice:





"E' nel crawl d'apertura di Il risveglio della Forza, l'ultimo jedi al momento è Luke Skywalker. C'è sempre spazio di manovra in questi film, tutto dipende dai punti di vista, ma all'inizio della nostra storia è in effetti lui l'ultimo degli Jedi. E si è autoesiliato su quest'isola per ragioni sconosciute."

A proposito di tali ragioni, Rian Johnson prosegue:

"Non avevo risposte, ma non ne puoi inventare una al volo. Sono cresciuto con un'idea di identità chiara per Luke Skywalker. Quella ti guida in una direzione specifica. So che non si sta nascondendo sull'isola, so che non è un codardo. Deve trovarsi lì per una ragione in cui crede."

Secondo voi le dichiarazioni di Johnson smentiscono la traduzione italiana del titolo, oppure c'è qualcosa che Rian non vuole rivelare? E se fosse stata proprio la traduzione italiana a portarci uno spoiler? Lo sapremo inequivocabilmente il 13 dicembre.