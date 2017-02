Star Wars: Gli ultimi Jedi è il titolo ufficiale italiano di Episodio VIII

Il titolo italiano ufficiale di Star Wars The Last Jedi, cioè Episodio VIII, è Star Wars Gli ultimi Jedi. Nella traduzione c'è tuttavia un indizio importante, perché tanti fan si domandavano se quell'indeclinabile "Jedi" inglese si riferisse a un solo personaggio (Luke, in buona sostanza) o se il nobile ordine dei cavalieri Jedi presentasse tra le sue fila più elementi (cosa anche quasi sicura, viste le doti naturali, per qualcuno finanche eccessive, mostrate da Rey in Il risveglio della Forza). A questo punto non rimane che augurarsi che, come si vociferava, un primo trailer di Star Wars Gli ultimi Jedi arrivi il 14 aprile.