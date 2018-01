Star Wars: Gli ultimi Jedi è il campione del box office 2017

Forse i fan duri e puri hanno storto il naso, ma la maggioranza ha apprezzato Star Wars: Gli ultimi Jedi, e sicuramente lo ha visto. Gli incassi mondiali dell'Episodio VIII di Star Wars, diretto da Rian Johnson, hanno infatti superato il miliardo globale, per la precisione il film ha incassato 1 miliardo e 264.000 dollari in tutto il mondo (solo questo weekend, in America, ha aggiunto al totale oltre 11 milioni, per un totale di quasi 592 milioni di dollari nel mercato interno.

Un risultato che fa di Star Wars: Gli ultimi Jedi il film più visto del 2017, permettendogli di superare anche La bella e la bestia. A quanto pare la Forza è stata con Johnson e col suo team e a questo punto vedremo come questo successo influirà sul futuro della saga.

