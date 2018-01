Star Wars Gli Ultimi Jedi: chi sono i genitori di Rey? [SPOILER]

Star Wars Gli Ultimi Jedi, che ha appena superato la boa del miliardo di dollari incassato nel mondo, continua a dividere i fan (e più ancora i fan dalla critica): tra la miriade di ragioni per cui il film di Rian Johnson viene criticato, ce n'è una riguardante una rivelazione che ha deluso moltissimi. Ovviamente proseguite soltanto se avete visto il film o non temete spoiler.

Il mistero riguardante i genitori di Rey in Star Wars Il risveglio della Forza non è stato rivelato in modo solenne, anzi: Kylo Rey rivela a Rey che i suoi genitori altri non erano che cinici mercanti, responsabili di averla addirittura venduta. Seguendo la strategia che regge il film intero, Johnson (con la dirigenza Lucasfilm / Disney, di certo d'accordo) ha minato le aspettative più classiche. In un'intervista all'Huffington Post, Rian difende così la sua decisione:

"La cosa facile sarebbe dire: sì, i tuoi genitori sono questi e quelli, ecco il tuo posto nel mondo. La cosa più difficile che lei potesse invece sentirsi dire è: no, non avrai una risposta, questa cosa non ti definirà. Il tuo posto nel mondo dovrai trovartelo da sola. Kylo userà questa cosa per farti perdere sicurezza, e dovrai capire come reggerti sulle tue gambe."

Siccome però queste saghe vivono del titillamento dei fan, a volte anche disperato, Johnson non ha saputo trattenersi dal concludere così:

"Con tutti questi film, tutto il discorso di Obi-Wan su un certo punto di vista si applica sempre, quindi credo che devi sempre pensare al contesto in cui un'informazione viene data."

Cioè? Questi genitori di Rey sono importanti oppure no? Non prendiamoci in giro: prima di Episodio IX nel Natale del 2019 non riusciremo mai a saperlo.