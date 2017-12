Star Wars: Gli ultimi Jedi. Benicio Del Toro sul personaggio di DJ

Oltre a ricoprire il pittoresco ruolo del Collezionista nei film della Marvel, Benicio Del Toro, uno dei nostri attori preferiti, ha com'è noto quello di DJ in Star Wars: Gli ultimi Jedi. Ma chi è questo personaggio? Lo vediamo nella foto pubblicata sulla rivista Empire, mentre se ne sta comodamente seduto con aria strafottente e un po' blasé. Di lui l'attore dice:

Questo personaggio potrebbe essere uscito da una canzone di Bob Dylan o di Tom Waits, o da un romanzo di Dostoevsky. È dickensiano, in ogni genere di letteratura ci sono stati personaggi come lui.

Nell'articolo viene descritto come uno slicer, alla lettera uno che taglia, affetta. Del Toro sottolinea che DJ è il tipo di persona che ti fa a fette o che diventa tuo alleato. Da queste poche e ambigue parole, insomma, sembra il classico mercenario o avventuriero senza scrupoli, pronto ad approfittare della situazione. Non resta che aspettare di vederlo in Star Wars: Gli ultimi Jedi, al cinema dal 13 dicembre.