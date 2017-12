Star Wars Gli Ultimi Jedi all'esordio italiano incassa meno del Risveglio della Forza

Uscito ieri nelle sale italiane, Star Wars Gli Ultimi Jedi ha incassato nel nostro primo giorno di programmazione 1.230.000 euro, attirando nelle sale 168.000 spettatori. E' un calo sensibile rispetto alla partenza bruciante (seppur in Italia non record) due anni fa di Star Wars Il risveglio della Forza, che portò a casa 1.810.000 euro e coinvolse nel ritorno di Star Wars quasi 220.000 spettatori.

C'è da notare tuttavia, ed è dimostrato anche dagli incassi internazionali, che il pubblico distingue in modo netto tra saga ufficiale e spin-off: Gli Ultimi Jedi è comunque partito meglio di Rogue One: A Star Wars Story, che l'anno scorso debuttò qui con 615.000 euro da 81.000 spettatori.

A questo punto la tentazione di prevedere gli incassi starwarsiani è dietro l'angolo, non sappiamo resistere: è troppo facile infatti immaginare che, se Il risveglio della Forza totalizzò da noi più o meno 23.800.000 di euro e Rogue One quasi 9.200.000 euro, Gli Ultimi Jedi si possa collocare a fine festività sui 15 milioni. Via di mezzo. Sbaglieremo?