Star Wars Galaxy's Edge, l'inaugurazione di un parco a tema a Disneyland

Star Wars Galaxy's Edge è il nome di un parco a tema costruito all'interno della Disneyland originale: l'apertura è prevista per domani 31 maggio 2019, ma ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente Disney Bob Iger, George Lucas, Harrison Ford, Mark Hamill e Billy Dee Williams (quest'ultimo sicuramente nel cast di Star Wars L'ascesa di Skywalker, in arrivo nelle nostre sale il 18 dicembre). Hamill ha ringraziato i fan che "lo trattano sempre come uno di famiglia", mentre Harrison ha dedicato l'avvio del Millennium Falcon alla memoria di Peter Mayhew, il recentemente scomparso interprete di Chewbacca.

Cosa offre questo "Confine della galassia"? Stando al sito ufficiale dello Star Wars Galaxy's Edge, tutto quello che il fan di Guerre Stellari possa desiderare: voli sul Millennium Falcon, battaglie col Primo Ordine, spade laser su misura da artigiani "clandestini", customizzazione dei propri droidi, giochi in realtà aumentata tramite app, rinfreschi e cibo a tema, costumi e accessori quale che sia il vostro orientamento (Lato Oscuro o Ribelli), giocattoli e "creature esotiche". In altre parole, una passeggiata nel mondo di Star Wars, più che mai rappresentato all'interno della struttura che Walt Disney stesso inaugurò nel lontano 1955.

Qui in basso potete vedere il video della cerimonia di inaugurazione dello Star Wars Galaxy's Edge.







Star Wars Episodio IX: Primo Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD