Star Wars Episodio VIII: nuovi dettagli sulla trama svelati da Rian Johnson

Nell'ultima notizia circa la trama di Star Wars Episodio VIII, vi avevamo detto che il personaggio di Luke Skywalker avrebbe avuto largo spazio e che sul pianeta Ahch-To ci sarebbero stati, a tenergli compagnia, piccoli alieni somiglianti a un Mogway incrociato con un Furby e un pulcinella di mare.

Oggi Rian Johnson, regista del prossimo episodio della saga di Star Wars, fornisce qualche dettaglio supplementare, confermando che l'azione comincerà laddove era stata interrotta in Episodio VII e che una buona parte del film sarà incentrata sulla ragione per cui il cavaliere Jedi impersonato da Mark Hamill abbia scelto la via della solitudine e dell’esilio.

Naturalmente Luke farà anche altro, mentre Rey scoprirà gli effetti della forza. “Si parlerà di cosa le succederà dopo aver preso coscienza di avere un potere e un dono. Inizierà a fare i conti con questa cosa che ha dentro, che prima non conosceva e che sta cominciando a rivelare il proprio potenziale”.

Per il resto, il regista tiene la bocca cucita, mentre noi aspettiamo fiduciosi il primo trailer. Star Wars Episodio VIII invaderà le nostre sale il 15 dicembre 2017.