Star Wars Episodio IX, un nuovo personaggio rivelato, mentre lo sceneggiatore discute di scottanti quesiti

L'ascesa di Skywalker dovrà rispondere a delle domande su Rey e sulla Forza... allo stesso tempo i fan attendono e temono le risposte.

Si chiama Babu Frik il nuovo personaggio rivelato di Star Wars L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX che chiuderà la saga principale di Star Wars il 18 dicembre. Babu Frik viene descritto come "un piccolo riparadroidi anzellano che lavora tra i commercianti di spezie di Kijimi, in grado di riprogrammare o modificare praticamente ogni droide, indipendentemente dalle misure di sicurezza che proteggono i suoi sistemi." Adeguate triangolazioni di indizi da parte dei fan lasciano pensare che il droide in cura del qui presente Babu Frik sia proprio C-3PO.