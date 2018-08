Star Wars: Episodio IX, Matt Smith entra nel cast in un ruolo importante (e ovviamente segreto)

Matt Smith è entrato nel cast di Star Wars: Episodio IX in un ruolo ancora segreto ma fondamentale per lo sviluppo della trama del film diretto da J.J. Abrams. L'attore diventato famoso per essere stato Dottor Who e impostosi anche con la serie Netflix The Crown raggiunge così il cast principale composto da Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.



Nel lungometraggio che chiuderà la trilogia - tra l'altro iniziata proprio da J.J. Abrams con Il risveglio della forza - vedremo anche Richard E. Grant, Dominic Monaghan e tre star dei primi tre episodi della saga: Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, che tornerà nel ruolo iconico di Lando Calrsissian.

Qualche tempo fa avevamo dato notizia che anche Keri Russell era stata inserita nel film in una parte molto importante, ma anch'essa segreta. Molte voci sostennero che si trattasse della madre di Rey. E se Smith interpretasse allora il padre dell'eroina?

Come noto il nuovo capitolo di Guerre Stellari ha iniziato le riprese lo scorso primo agosto negli studi Pinewood di Londra. Abrams ha anche co-sceneggiato il film insieme a Chris Terrio, premio Oscar per Argo. Star Wars: Episodio IX arriverà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.

Cutioristà: Matt Smith è apparso brevemente in un altro franchise sci-fi di culto come quello di Terminator, avendo recitato una parte piccolissima nell'ultimo, sfortunato Terminator: Genisys.