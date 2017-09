Star Wars: Episodio IX, la data d'uscita slitta in avanti di sette mesi

Considerato come sono andate le cose, era facilmente prevedibile. E ora ne abbiamo la conferma ufficiale.

Dopo essere stato affidato al Colin Trevorrow di Jurassic World, dopo che aspri dissidi tra questi e la produzione hanno portato le loro strade a separarsi e il film rimanere orfano di regista per una manciata di giorni, e dopo l'annuncio di ieri pomeriggio che metteva J.J. Abrams al timone di tutto, nel corso della notte è stato reso noto Star Wars: Episodio IX non uscirà più alla fine del maggio 2019 come previsto ma sette mesi dopo, il 20 dicembre 2019.

Oltre che scontentare forse quel gruppo di fan che letteralmente non vede l'ora (ma tenete conto che nemmeno Abrams può fare i miracoli), la notizia ha ricaduta soprattutto per quanto riguarda la politica delle uscite delle major e le complesse partite di scacchi che le riguardano: perché in quel periodo eran previsti film come Masters of the Universe, Wicked e Wonder Woman 2, che ora se la dovranno vedere con le navi dell'Impero di Star Wars.

Nessun problema, ovviamente, per quanto riguarda il mondo Disney, visto che il previsto Alladin in live action è stato anticipato proprio alla vecchia data d'uscita di Episodio IX, il 24 maggio del 2019.

Episodio VIII, ovvero Star Wars: Gli ultimi Jedi, arriverà invece nei cinema il 13 dicembe prossimo.