Star Wars Episodio IX: John Williams comporrà le musiche

Le musiche di Star Wars Episodio IX, in arrivo nel Natale del 2019, saranno composte da John Williams. Non è una gran sorpresa, qualcuno penserà, ma una conferma è d'obbligo tenendo presente che l'interessato ha ormai quasi 86 anni, e da qualche tempo non compone nemmeno più per tutti i film dell'amico Steven Spielberg: la colonna sonora di The Post per esempio è sua, mentre quella del successivo Ready Player One è stata affidata ad Alan Silvestri. Il musicista ha dichiarato umilmente a Variety: "Mi piacerebbe davvero completare la trilogia": comprensibile che John si muova cauto per ragioni di età, però accetteremmo con difficoltà un suo ritiro.

Sempre in merito a Episodio IX, al momento rimane una coltre di mistero sulla visione che il licenziato regista Colin Trevorrow aveva del lungometraggio, ora passato nelle mani di J. J. Abrams, al lavoro sul copione con Chris Terrio. Sappiamo tuttavia che qualcosa da lui elaborato per il personaggio di Rey avrebbe commosso profondamente Daisy Ridley: lo conferma il comico Bobby Moynihan, amico di Trevorrow. In un podcast di fan di Star Wars, Bobby ha raccontato quanto segue. Potrebbe essere interpretato come uno spolier, ammesso che, a livello di storia, la Disney e la Lucasfilm mantengano qualsiasi idea avessero in origine: dopo le proteste per Star Wars Gli Ultimi Jedi e l'allontamento di Trevorrow, nulla si può considerare certo. Insomma, fermatevi qui se proprio avete paura di meditare troppo su qualche indizio.

"Presentai Colin a Daisy Ridley in una festa dopo il Saturday Night Live [celebre show televisivo comico americano, ndr], era la prima volta che s'incontravano. A un certo punto lei gli fa: a me cosa succede? E lui: lo vuoi sapere adesso? Lei: sì! Si sono allontanati in un angolo del bar, lui le ha sussurrato all'orecchio qualcosa e lei piangeva."