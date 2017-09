Star Wars Episodio IX: Colin Trevorrow lascia la regia

Ancora maretta in casa Lucasfilm / Disney: dopo il cambio di regista in corsa, durante le riprese, per lo spin-off su Han Solo, passato da Phil Lord & Chris Miller a Ron Howard, adesso un destino simile cade su Colin Trevorrow, regista designato per Star Wars Episodio IX, previsto per il maggio del 2019.

La differenza sta nel momento in cui l'allontamento ha preso piede: durante la preproduzione, una situazione ben più gestibile dell'altra. Le ragioni, stando al comunicato ufficiale diramato dalla Lucasfilm, sono le solite divergenze creative:

"La Lucasfilm e Colin Trevorrow hanno scelto di comune accordo di interrompere la loro collaborazione su Star Wars Episodio IX. Colin è stato un collaboratore meraviglioso nell'intero processo di sviluppo, ma tutti siamo giunti alla conclusione che le nostre visioni del progetto differiscono. Auguriamo a Colin il meglio e presto vi comunicheremo più informazioni sul film."

Pare che la ragione si celi dietro una sostanziale frustrazione del regista di Jurassic World: avrebbe infatti proposto diverse stesure della sua sceneggiatura per Episodio IX, tutte respinte dai vertici. In queste condizioni in effetti la decisione presa da Kathleen Kennedy ci sembra più sensata del salto nel vuoto operato qualche mese fa con Miller & Lord, pericolosamente allontanati da un film durante le riprese (e ancora incrociamo le dita per il risultato di questa mossa). Attualmente si vocifera che la soluzione più semplice per la Lucasfilm sia quella di concludere la nuova trilogia con Rian Johnson, che pare si sia trovato a suo agio dirigendo e scrivendo l'imminente Star Wars: Gli ultimi Jedi, cioè Episodio VIII. Rian, sornione, fa sapere via Twitter che lui è disponibilissimo.