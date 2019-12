Star Wars, edizioni speciali della nuova trilogia in arrivo?

News Cinema

Alla vigilia di L'ascesa di Skywalker, J. J. Abrams ha una sua idea sulla questione.

A pochi giorni dal debutto di Star Wars L'ascesa di Skywalker nelle nostre sale, Cinemablend ha pensato di domandare a J. J. Abrams se la nuova trilogia di Star Wars si gioverà di "edizioni speciali" o "director's cut": non è una domanda peregrina, perché come ricorderete George Lucas nel corso dei decenni non aveva mai smesso di rimetter mano alla trilogia storica, a partire della contestate "special editions" del 1997. Lucas non aveva resistito nemmeno a ritoccare la trilogia dei prequel: la versione di Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma attualmente in Blu-ray presenta infatti il personaggio di Yoda in CGI, mentre nella versione originale del film del 1999 Yoda era ancora un pupazzo. E' difficile dire se la Disney o la Lucasfilm resisteranno alla tentazione di portare ancora i fan di Star Wars verso il Lato Oscuro del collezionismo, ma Abrams dalla sua ha le idee chiare, anche sul precedente Episodio VII, Star Wars - Il risveglio della Forza.

J. J. Abrams esclude edizioni speciali di Il risveglio della Forza e L'ascesa di Skywalker

"Non penso che ci saranno. Rispetto chiunque senta di dover tornare sui propri passi, ritoccare e aggiungere, lo capisco. Ma sento anche che non è il modo in cui penso ai progetti, voglio dire che per me la questione è: cosa fatta capo ha. Magari tra vent'anni avrò un'opinione diversa, ma in questo momento non riesco a pensare di poterla vedere diversamente".