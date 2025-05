Star Wars: e se Rogue One fosse la 'versione seria' di Balle Spaziali?

News Cinema

Avete mai notato quante cose hanno in comune Rogue One e Balle Spaziali? Probabilmente no. Eppure il divertentissimo cult diretto da Mel Brooks e uno dei più apprezzati film di Star Wars presentano più di qualche analogia...

Quando Balle Spaziali uscì nel 1987, non solo i fan di Mel Brooks lo adorarono. Anche gli appassionati di fantascienza, in particolare di Star Wars, lo accolsero con calore. L'esilarante parodia dei temi e delle dinamiche della trilogia originale ha trasformato il film in un cult che ha resistito al tempo. E non solo perché Brooks e Josh Gad sono al lavoro su un sequel. Ma anche perché, intenzionalmente o no, lo sci-fi comico con Rick Moranis ha molto in comune con un recente film del franchise ideato da George Lucas: Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Potremmo addirittura affermare che lo spin-off sia, fondamentalmente, una versione più seria di Balle Spaziali. O, almeno, è ciò che questa analisi semiseria intende dimostrare.

Balle Spaziali è stato co-scritto, prodotto e diretto da Mel Brooks. La folle avventura spaziale ha preso in giro molti cliché della fantascienza. Oltre a Star Wars, ha toccato, tra gli altri, i franchise di Star Trek e Alien. Il cast include lo stesso Brooks, nei panni Presidente Scrocco e del Maestro Yogurt. I protagonisti principali hanno i volti del già citato Moranis e di John Candy, Daphne Zuniga e Bill Pullman

Rogue One, al contrario, è la versione epica di una space opera. Ambientato nel più ampio universo di Star Wars, il film diretto da Gareth Edwards si inserisce perfettamente prima degli eventi di Una Nuova Speranza. La storia ha un tono più serio e ci trasporta nel coraggioso mondo dei ribelli, interpretati da Felicity Jones, Diego Luna e Ben Mendelsohn.

Cosa hanno in comune Balle spaziali e Rogue One?

Per scoprire cosa accomuna Balle Spaziali e Rogue One, cominciamo dai temi generali. Entrambi i titoli seguono un gruppo di personaggi che intraprende un'odissea spaziale. Tutte e due le squadre includono un droide (Dorothy e K-2SO), memorabile per ragioni diverse, e le loro avventure li portano su diversi pianeti, tra scenari iconici ed eventi decisivi.

Balle Spaziali, seppur basato sugli eventi della trilogia originale, è un film parodia. Al centro della storia c'è il pianeta Spaceballs, governato da un presidente corrotto, che ha completamente consumato la propria atmosfera. Scrocco ha dunque la 'brillante' idea di rubare l'atmosfera del pianeta vicino, Druidia, protetto da uno scudo planetario. Stella Solitaria, Rutto e la Principessa Vespa intraprendono una coraggiosa missione per impedirlo e affrontano una serie di ostacoli, tra cui ottenere il codice per l'unico ingresso dello scudo.

La missione di Rogue One coinvolge una squadra che cerca di capire cosa stia tramando l'Impero, con l'obiettivo finale di mettere le mani sui piani della Morte Nera (forse non sanno che la stazione spaziale si chiama così, ma sanno che l'Impero sta lavorando ad una super arma molto pericolosa). Per accedere a questi piani, dovranno intrufolarsi su un pianeta chiamato Scarif. Sarà più facile a dirsi che a farsi, poiché l'intero pianeta è protetto da uno scudo, con un solo punto d'accesso. Vi suona familiare?

Rogue One: A Star Wars Story è un Balle Spaziali 'serio'?

Allargando un po' la visuale spuntano altri riferimenti, probabilmente involontari. In che modo Balle Spaziali gioca con i classici tropi di Star Wars? Ad esempio, includendo un saggio mentore, Yogurt, più comico che spirituale. In Rogue One, invece, c'è Saw Gerrera (Forest Whitaker), un estremista ribelle, veterano delle guerre dei cloni. Passiamo ai personaggi principali. Sia Cassian che Stella Solitaria intraprendono il classico viaggio dell'eroe: cominciano il proprio percorso spinti da motivazioni contrastanti, ma diventano intrepidi paladini. Infine, il "grande cattivo" dei film è sostanzialmente lo stesso: ovvero Darth Vader/Lord Casco Nero.

Mettiamo per un attimo da parte i parallelismi involontari. Realisticamente, Balle Spaziali e Rogue One sono molto lontani tra loro (non solo cronologicamente). Tuttavia, poiché attingono allo stesso materiale originale, sembrano anche simili. Rogue One è, di fatto, il prequel del film che Balle Spaziali sta parodiando. Lo sci-fi con Diego Luna guarda alla trilogia prequel per affermarsi, mentre Mel Brooks si diverte un po'.