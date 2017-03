Star Wars e Intrigo Internazionale in un acrobatico video spiritoso

Ricordate la scena di Intrigo Internazionale in cui Cary Grant aspetta un contatto praticamente in pieno deserto, e scatta un inseguimento a cielo aperto con un aereo? Ok. Ricordate Star Wars? D'accordo, la seconda è una domanda più retorica della prima. Il fan videomaker Fabrice Mathieu ha deciso di infilare riferimenti ed elementi di Guerre stellari nella famosa scena diretta da Alfred Hitchcock, ricavandone un cortometraggio surreale: al di là del divertimento, è un bellissimo omaggio a due lavori che sono vere pietre miliari del cinema. Il titolo spiritoso è Darth by Darthwest, gioco di parole su North by Northwest, titolo originale del film di Sir Alfred.

Da notare la finezza: la musica utilizzata è solo quella originale di Bernard Herrmann per Intrigo Internazionale, in perfetta sintonia anche con le immagini di Star Wars. Nessuna sorpresa, visto che Williams iniziò la sua carriera come ochestratore di Herrmann, e lo stile si adatta perfettamente anche alla galassia lontana lontana...

"DARTH BY DARTHWEST"-"VADOR AUX TROUSSES". Short Film. from Fabrice Mathieu on Vimeo.