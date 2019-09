Star Wars e Indiana Jones rifiutati dagli sceneggiatori di A Quiet Place: "Preferiamo idee originali"

News Cinema

Scott Beck e Bryan Woods erano stati contattati dalla Lucasfilm e hanno gentilmente rifiutato!

Si è diffusa sulla rete una notizia che fa onore ai suoi protagonisti. Gli artisti in questione sono Scott Beck e Bryan Woods, sceneggiatori della sorpresa horror A Quiet Place di John Krasinski, nonché autori indipendenti in proprio con opere inedite in Italia come The Bride Wore Blood, Nightlight e l'imminente kinghiano Haunt. Proprio promuovendo quest'ultimo, hanno rivelato di essere stati contattati dalla Lucasfilm, in cerca di idee per i suoi franchise di punta, leggasi Star Wars e Indiana Jones. Nonostante gli esempi che li circondano da anni, di cineasti indie che hanno ceduto alle lusinghe delle major, i due... hanno rifiutato. Ecco come hanno raccontato la loro esperienza.

"Senza dirvi troppo... semplicemente la questione della discussione era: se facessimo un film di Indiana Jones, cosa vorremmo vedere in Indiana Jones? O se facessimo un film di Star Wars, quale sarebbe il prossimo capitolo di quell'universo che vorremmo vedere? Insomma, era una conversazione molto a maglie larghe. Stava per concretizzarsi un po', ma non è proprio nel nostro DNA. Preferiamo creare quello che sarà il prossimo Indiana Jones. [...] Noi abbiamo detto a loro: cos'era Star Wars prima di essere Star Wars? Avete la responsabilità di creare cose nuove."