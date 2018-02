Star Wars, dove si trova Solo nella timeline della saga

Solo: A Star Wars Story arriverà in sala il 23 maggio, circondato da un certo scetticismo, però non c'è un fan di Star Wars che non desideri ingannare l'attesa: un buon modo per farlo è domandarsi dove si collochi la vicenda raccontata dal film di Ron Howard interpretato da Alden Ehrenreich. Ci sono pochi spunti che possano essere considerati spoiler in ciò che segue, ma ai più intransigenti sconsigliamo di proseguire.

La Random House Books viene in nostro soccorso con una timeline completa di tutte le loro novelization: indirettamente ci viene così rivelata la collocazione di Solo. A grandi linee, si tratta ovviamente di una vicenda che si svolge tra Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith e Guerre Stellari, ma per la precisione si colloca tra il romanzo Last Shot di Daniel José Older e Star Wars Thrawn di Timothy Zahn. La sinossi ufficiale del lungometraggio era molto generica, parlando di un'origin story, tra l'appropriazione del Millennium Falcon e il rapporto col mentore interpretato da Woody Harrelson. Sappiamo che il lungometraggio non terminerà a un passo da Una nuova speranza, come invece si è deciso di fare con Rogue One.