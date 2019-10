Star Wars: David Benioff e D. Weiss lasciano il progetto di una nuova trilogia

News Cinema

Variety conferma la notizia dell'uscita degli showrunner del Trono di spade, data da Deadline Hollywood. L'accordo era del febbraio scorso ma i due hanno preferito Netflix.

Si è molto parlato di David Benioff e D.B. Weiss, discussi showrunner del Trono di Spade, e del loro impegno a dirigere e produrre una nuova trilogia di Star Wars, annunciato lo scorso febbraio. È stato un impegno di breve durata, perché Variety conferma oggi la notizia data da Deadline Hollywood: i due hanno abbandonato il progetto, attribuendo questa brusca uscita da un mondo tanto amato coi loro prossimi impegni per Netflix:

Amiamo Star Wars - hanno dichiarato - Quando George Lucas l'ha fatto, ha creato anche noi. Poter parlare di Star Wars con lui e con il team attuale è stato il momento più eccitante della nostra vita, e saremo sembre debitori alla saga che ha cambiato tutto. Ma c'è solo un tot di ore al giorno e abbiamo capito che non potevamo rendere giustizia sia a Star Wars che ai nostri progetti per Netflix. Quindi, con dispiacere, rinunciamo".

I due richiestissimi autori (contestatati dai fan per l'ultima stagione del Trono di Spade e in generale per le ultime) hanno infatti stipulato un accordo da 200 milioni di dollari col gigante dello streaming per produrre e dirigere film e serie tv.

Il primo film della nuova trilogia doveva uscire il 16 dicembre 2022, vedremo adesso a chi si affiderà lo Studio per rispettare la scadenza e, soprattutto, chi se la sentirà di caricarsi di tanto impegno e responsabilità.