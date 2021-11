Star Wars: dal creatore di Yoda ecco il drago Nogard, pensato per L’Impero colpisce ancora

News Cinema

Nick Maley, a cui saremo sempre grati perché è a lui che dobbiamo Yoda, ha condiviso su Twitter un'immagine di Nogard, abitante di Dagobah progettato per L'Impero colpisce ancora e poi scartato da George Lucas.

I fan di Star Wars conosceranno certamente il mago degli effetti speciali Nick Maley, perché questo simpatico signore dalla barba e i capelli grigi altri non è se non il creatore di Yoda. Ebbene, proprio lui ci mostra oggi, con un post su Twitter, un drago turchese chiamato Nogard, che sarebbe dovuto essere ne L'Impero colpisce ancora.

La creatura inventata da Maley per il film del 1980, che per noi resterà sempre il migliore della saga, probabilmente perché più cupo e per la presenza di uno Yoda le cui frasi di saggezza sono passate alla storia ("Fare o non fare. Non c’è provare"), si sarebbe dovuta trovare su Dagobah. Ora, Dagobah è il pianeta su cui Luke Skywalker (Mark Hamill) si reca per diventare un cavaliere Jedi sotto la guida di Yoda, Gran Maestro dell'Ordine Jedi. Là, come ricorderete, la natura è piuttosto impervia: paludosa e popolata da minacciosi rettili come il serpente del drago che sputa fuori R2-D2.

Foto e caratteristiche di Nogard

Nick Maley ha dunque condiviso su Twitter la foto del drago Nogard, che ha quattro zampe ma sembra proprio potersi sollevare su due. Sulle tutte le zampe ha delle sfumature viola e gli occhi sono strabuzzati e forse luminosi. Non sappiamo se Nogard sia proprio il nome dell'animale immaginario o se si riferisca alla sua specie di appartenenza. Sul post comunque si legge: "Questo è Nogard... il drago perduto di Degobah... che progettai per L'Impero colpisce ancora ma che non venne mai usato". Da notare che su Twitter Maley è "Quel tipo di Yoda" Nick Maley.

Chissà quante altre creature sono state pensate per la saga di Star Wars, che per nostra fortuna continuerà. Ci sembra difficile, tuttavia, che possa raggiungere il livello del trittico inaugurato nel 1977 da Guerre Stellari (altrimenti noto come Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza) e terminato con Il ritorno dello Jedi, senza nulla togliere all'ottimo Rogue One: A Star Wars Story e alla notevole serie The Mandalorian.

