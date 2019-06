Star Wars, Daisy Ridley: "Non sarò nelle nuove trilogie"

News Cinema

L'attrice conferma che il suo personaggio non è nei piani di Rian Johnson o della coppia Benioff-Weiss.

Daisy Ridley, la Rey della nuova saga di Star Wars anche nell'imminente epilogo Star Wars L'ascesa di Skywalker (nelle nostre sale dal 18 dicembre), ha discusso con Buzzfeed del suo eventuale coinvolgimento nei prossimi film della serie. Ricorderete infatti che ci sarebbero due trilogie differenti in lavorazione presso la Disney-Lucasfilm, una ad opera di Rian Johnson, l'altra a cura di David Benioff e D.B. Weiss, non legate alla saga della famiglia Skywalker. Ecco cosa ha risposto Daisy, che per inciso ha anche giudicato il prossimo film di J. J. Abrams "un finale epico".

"Dunque, posso dire che non sono nella prossima trilogia. No. Credo... perché Rian ha sempre detto... se stiamo parlando di quella di Rian, o di quella dei tipi che hanno fatto il Trono di Spade? Non ne sono sicura. Di qualunque si tratti, mi hanno sempre detto che saranno storie separate. Quindi non ci sarò. No."