Star Wars: Daisy Ridley non continuerà oltre Episodio IX?

Daisy Ridley, interprete di Rey nell'attuale trilogia di Star Wars, quindi anche nell'imminente Star Wars Gli ultimi Jedi, ha dichiarato a Rolling Stones che non ha in programma per ora di tornare in una galassia lontana lontana. La domanda non era peregrina, visto che il regista Rian Johnson è al lavoro su una nuova trilogia che prenderà forma dopo Episodio IX. Ecco quanto ha detto Daisy:

"Per quanto mi riguarda, non sapevo sul serio in cosa mi stessi imbarcando. Non avevo letto il copione, ma da quel che capivo le persone coinvolte erano molto simpatiche, quindi mi dissi: grandioso. Ora credo di essere stata ancora più fortunata di quanto pensassi, facendo parte di qualcosa che è come un ritorno a casa.

Sono davvero entusiasta all'idea di fare il terzo e chiudere il cerchio, perché in fin dei conti ho firmato per tre film. Nella mia testa, i film sono tre. Credo che quello sarà il momento giusto per chiudere il cerchio."

Cosa ne pensate? Daisy è troppo ingenua? Scherzando, l'intervistatore le ha domandato cosa farebbe se tra trent'anni le fosse chiesto di tornare in uno Star Wars, com'è accaduto al cast storico in Il risveglio della Forza. Spontanea la risposta: "Cazzo, non riesco a pensare così lontano!"