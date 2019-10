Star Wars, cosa c'è dietro l'abbandono di David Benioff e D.B. Weiss e cosa volevano fare

News Cinema

Gli ideatori del Trono di Spade televisivo, stando alle voci, non avevano convinto la Lucasfilm / Disney e hanno deciso di lasciar perdere...

Mentre ci si chiede se un film della saga di Star Wars riuscirà davvero a uscire in sala nel 2022, The Hollywood Reporter e Variety hanno voluto indagare sull'abbandono di David Benioff e D.B. Weiss della nuova trilogia di Star Wars. I due creatori del Trono di Spade televisivo erano al lavoro su un trattamento per una nuova saga, ma - dopo aver accettato una proposta per nuovi lavori originali prodotti da Netflix - hanno rinunciato al progetto Lucasfilm e Disney adducendo come giustificazione la difficoltà di trovare il tempo per seguire con cura entrambi i fronti.