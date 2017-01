Star Wars: Chewbacca stacca un braccio in una scena tagliata del Risveglio della Forza

E' affiorata in rete una nuova scena eliminata da Star Wars Il risveglio della Forza, quell'Episodio VII che l'anno scorso ha riavviato la celeberrima saga. La sequenza ha come protagonisti Rey (Daisy Ridley), l'alieno Unkar Plutt (interpretato in performance capture da Simon Pegg) e Chewbacca: bloccata da Plutt, Rey cerca di ribellarsi e di minacciarlo, ma sta per avere la peggio. Sopraggiunge Chewbacca, che non solo interviene, ma stacca di netto il braccio di Plutt.

Qualcuno si domanda come mai questa scena sia sparita dalla circolazione: forse troppo cruda? In fondo Episodio VII non è Rogue One. La sequenza ad ogni modo è divertente, quindi vi consigliamo di gustarla. E' presente anche nella 3D Collector's Edition del film.

Scopriamo adesso, grazie a Entertainment Weekly, che ci sono dei fan devoti alle amputazioni nella saga di Star Wars, al punto da aver creato un montaggio di arti e corpi mozzati in Star Wars.