Star Wars: che fine ha fatto la promessa trilogia di Rian Johnson?

Autore di Gli ultimi Jedi, Rian Johnson sostiene che il progetto sia ancora in piedi, ma quando potremmo vederlo?

Da fan di Star Wars, dovreste ricordare che a Rian Johnson, sceneggiatore e regista di Star Wars Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi, era stata affidata una nuova trilogia di Star Wars, annunciata nell'ormai lontanissimo novembre del 2017: il progetto è ancora in piedi? La domanda è lecita, visto che all'ultima riunione per gli investitori la Disney ha confermato nel 2023 Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins e poi un altro progetto più umoristico e non rivelato di Taika Waititi, senza contare un film della saga prodotto dal Kevin Feige dei Marvel Studios. E quella trilogia che fine ha fatto? Leggi anche Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins e una storia di Taika Waititi sono i prossimi film di Star Wars

Star Wars, lo stato della nuova trilogia di Rian Johnson

Cos'è successo dal 2017 a oggi? Non solo Gli Ultimi Jedi ha polarizzato i fan, con la metà degli appassionati di Star Wars che l'hanno giudicato offensivo, ma in generale la galassia lontana lontana al cinema ha convinto sempre meno pubblico e critica (in media, perché ha i suoi estimatori), specie dopo L'ascesa di Skywalker e il flop economico di Solo. L'apprezzamento plebiscitario per The Mandalorian e il focus chiaramente concentrato sulle serie in streaming per Disney+ ha fatto il resto, e un progetto nebuloso come la trilogia di Johnson sembra essere stato messo in stand-by. Forse non per sempre. La fan e scrittice Sariah Wilson ha avuto la possibilità di chattare con Johnson come premio dopo un'asta di beneficenza, e ha condiviso su Twitter quanto segue:

La trilogia di SW di Rian esiste ancora. Non ci sono date o tabelle di marcia perché ha altri progetti in cantiere, ma accadrà. [...] Nel caso qualcuno si domandi poi se Reylo [la relazione suggerita tra Kylo Ren e Rey, ndr] fosse una cosa romantica, potete interrompere ogni speculazione. Rian li vedeva assolutamente come una coppia.

A prescindere dalla curiosità elargita nella seconda parte della comunicazione, conferma ulteriore di quanto il coordinamento tra gli autori della nuova trilogia sia stato confuso e approssimativo, è plausibile che la Lucasfilm / Disney non abbia chiuso la porta del tutto a Johnson: rimane un autore nomination all'Oscar per la sceneggiatura del suo Cena con delitto, e in preproduzione tutto è possibile. Essendo chi scrive tuttavia un fan di Indiana Jones che teme da anni una cancellazione del quinto capitolo rimandato in continuazione, concedeteci una piccola opinione: senza tempistiche e data d'uscita, con ulteriore aggiornamento in un prossimo incontro pubblico Disney, la trilogia di Star Wars di Rian Johnson non è assolutamente confermata.