Star Wars: Carrie Fisher potrebbe essere ricreata digitalmente per Episodio IX

Come sapevamo, la morte di Carrie Fisher non ha causato danni alla lavorazione di Star Wars Episodio VIII di Rian Johnson, già girato e in arrivo il prossimo Natale. Il dipartimento storia della Lucasfilm/Disney è però alacremente al lavoro per capire come risolvere il dilemma nell'Episodio IX di Colin Trevorrow, in uscita nel 2019. Qui di seguito ci sono spoiler su Rogue One: A Star Wars Story, anche se diamo ormai per scontato che la maggior parte degli interessati l'abbia visto.

Secondo fonti della BBC, si sta valutando l'idea di mantenere il personaggio di Leia ricreandolo digitalmente, com'è stato fatto, in modo peraltro quasi perfetto e inquietante, per Peter Cushing e la stessa giovane Fisher in Rogue One. Non è però così semplice. L'avatar digitale di Cushing in Rogue One aveva poche scene, la giovane Leia solo una. A quel che si dice il ruolo di Leia in Episodio VIII e IX è più corposo che nel Risveglio della Forza: ignorando la trama e immaginando una rilevante importanza di Leia in Episodio IX, ciò significherebbe appoggiarsi su una simulazione digitale come mai è stato fatto prima. Un bel rischio, in circostanze diverse psicologicamente, rispetto ai recuperi simbolici di Rogue One.

La via più semplice, sicuramente già intrapresa, è il ritocco del copione di Episodio IX per limitare l'importanza del personaggio, ma non è detto che le due soluzioni siano mutualmente esclusive: riducendo la presenza di Leia, potrebbe essere più digeribile l'escamotage dell'avatar digitale, in meno scene.

C'è anche il rischio che Rian Johnson debba tornare al volo sul set per rigirare qualche scena di Episodio VIII, in modo da preparare meglio il terreno alle soluzioni che saranno scelte per Episodio IX.