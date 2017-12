Star Wars: c'è un nesso tra Rogue One e Gli Ultimi Jedi [minispoiler]

Chi non abbia gradito molto Star Wars Gli Ultimi Jedi e gli abbia preferito il più particolare spin-off dell'anno scorso, Rogue One: A Star Wars Story, forse preferirebbe anche che non ci fosse un nesso tangibile tra le due produzioni, pur appartenenti allo stesso universo di Star Wars: in realtà alcuni fan attenti lo hanno trovato, seppur minimo e quasi alla stregua di un easter egg. Se non avete ancora visto Episodio VIII, fermatevi qui.

Ricorderete che nel film le navi del Primo Ordine sono in grado di inseguire le navi della Resistenza anche attraverso l'iperspazio, cosa che nella vecchia trilogia non era possibile. Non ancora, almeno: qualcuno in quel periodo stava lavorando su quell' "iperspace tracking". In una scena di Rogue One in effetti Jyn Erso (Felicity Jones), cercando i piani della Morte Nera nell'archivio imperiale, elenca rapidamente altri progetti nei quali s'imbatte, e tra essi c'è... indovinate... esatto, proprio il "tracciamento nell'iperspazio", quello che causa tanti guai ai nostri eroi in Episodio VIII. Embeddiamo qui sotto la prova diffusa via Twitter.





Y'ALL pic.twitter.com/tWysfnOzbX — Des (@kyleauxren) 17 dicembre 2017