Star Wars, Anthony Daniels: "George Lucas è stato snobbato agli Oscar"

Il mitico C3PO ha le sue idee sull'atteggiamento dell'Academy nel corso dei decenni, ma non ha del tutto ragione...

Anthony Daniels alias C3PO è sempre stato sinonimo di Star Wars: a 73 anni suonati interpreta il mitico droide anche nell'imminente Star Wars L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX in sala dal 18 dicembre, così come ne ha vestito le lamiere sin dal lontano 1977 con Guerre Stellari, lungo tutte le trilogie: quella originale, i prequel e adesso nel trittico gestito dalla Lucasfilm disneyzzata. Chiacchierando con il tabloid The Sun, Daniels si è lasciato andare a uno sfogo a difesa del suo amico George Lucas.

"L'Academy può essere molto snob, in modo quasi spudorato. E George non è uno nel giro di Hollywood: se non ti piace la nostra gang, non ti vogliamo nella nostra gang, non so se mi spiego. Mi fa davvero incazzare, non credo che George abbia mai vinto un Oscar tutto per lui, ma solo quelli di settore, tipo gli effetti speciali e così via. George merita di più."