Star Wars: Andrew Jack, alias il maggiore Caluan Emmatt, è morto per il Coronavirus

News Cinema

Il mondo del cinema piange la sua prima vittima del virus, attore e soprattutto dialect coach sui più importanti set di Hollywood.

Andrew Jack, noto ai fan di Star Wars per aver interpretato il maggiore Caluan Emmatt sia ne Il Risveglio della Forza che ne Gli Ultimi Jedi, si è spento a causa del Coronavirus. Il suo portavoce Jill McCullough ha dichiarato: "E’ morto questa mattina a Londra di Covid-19 presso il St Peter’s Hospital, a Chertsey. Andrew viveva in una delle più vecchie case galleggianti sul Tamigi. Era orgogliosamente indipendente ma follemente innamorato di sua moglie Gabielle Rogers, che era dialect coach come lui. Gabrielle al momento è tragicamente bloccata, in quarantena, in Australia. Non ha potuto parlargli o vederlo alla fine della sua vita e c'è la possibilità che non sia riesca a fare il funerale".

Andrew Jack, che aveva prestato la propria voce al personaggio di Moloch in Solo: A Star Wars Story, ed essendo insegnante di dizione aveva dato una mano agli interpreti dell'intera nuova trilogia di Guerre Stellari. Nella sua lunga carriera, aveva aiutato oltre 200 attori: Robert Downey Junior per Chaplin, Pierce Brosnan per i film in cui era stato James Bond, e poi Cate Blanchett e Viggo Mortensen. Aveva inoltre inventato i vari accenti della Terra di Mezzo per la trilogia de Il Signore degli Anelli, insegnandoli poi al cast, e nel film Troy aveva dato lezioni tanto ai greci quanto ai troiani. Sposato da appena un anno, Jack aveva messo la sua perizia di dialect coaach anche a disposizione degli interpreti di Avengers: Endgame, Robin Hood, Sherlock Holmes, Alien v. Predator e Captain America.