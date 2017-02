Star Wars: anche Thandie Newton nello spinoff su Han Solo

Reduce dal ruolo del robot maitresse nella prima trionfale stagione di Westworld, per cui è stata candidata al premio della Screen Actors Guild e al Golden Globe, la bellissima Thandie Newton si prepara a imbarcarsi per un viaggio spaziale. È infatti in trattative per un ruolo non ancora precisato nell'atteso spinoff di Star Wars dedicato al giovane Han Solo, e sta per aggiungersi ad Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke e Phoebe Waller-Bridge.

È ancora Variety a rivelare in anteprima notizie sul casting del film diretto da Phil Lord e Christopher Miller. Thandie Newton è anche nel cast del nuovo film di Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, le cui riprese inizieranno a marzo.