Star Wars: Always, in cinque minuti la saga sintetizzata da Topher Grace, per hobby

Star Wars: Always è il titolo della clip di cinque minuti in cui l'attore Topher Grace si è divertito per hobby a rendere omaggio alla saga di Star Wars, di fatto sintetizzandola. Vi avevamo già parlato delle scorribande di Grace nel mondo dell'editing amatoriale, quando vi comunicammo che Topher Grace aveva rimontato lo Hobbit. Questa volta, nel corso di un weekend "senza mogli", si è divertito con degli amici a comprimere tutta la saga ideata da George Lucas in un megariassunto di appena cinque minuti. Ci sono tutti i film: si va dalla trilogia classica agli ultimi capitoli Disney, passando per i prequel e non dimenticando nemmeno gli spin-off, cioè Rogue One e Solo. Da notare che Jar-Jar è stato accuratamente aggirato.

Tra tutti i teaser possibili per tenersi occupati nell'attesa di Star Wars Episodio IX, in uscita a Natale, questo ci sembra uno dei più sinceri e disinteressati.