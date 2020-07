Star Wars, Alden Ehrenreich sarebbe ancora Han Solo? Ecco la sua risposta.

News Cinema

Alden Ehrenreich, interprete di Han Solo in Solo: A Star Wars Story, ha le sue idee su un possibile ritorno nella galassia lontana lontana.

Alden Ehrenreich è diventato suo malgrado il simbolo della brusca frenata Disney sul marchio di Star Wars: lo spin-off Solo: A Star Wars Story, prequel in cui l'attore raccoglieva da Harrison Ford il testimone di uno dei personaggi più iconici del cinema, è stato il primo lungometraggio della serie a floppare al cinema. Malamente, con un incasso mondiale di "appena" 393 milioni di dollari per costi lievitati sui 275, anche a causa di un massiccio reshoot, dopo che la Lucasfilm licenziò i precedenti autori Phil Lord & Chris Miller in favore di Ron Howard. Esquire ha sadicamente chiesto al povero Alden se tornerebbe mai nei panni di Solo, in una nuova e si spera più fortunata circostanza.

Dipende da cosa si tratta, dipende da come viene fatto. Dipende se si colloca bene nella storia generale. Non so nulla. A dirla tutta, credo che il nostro film sia stato l'ultima uscita convenzionale cinematografica di Star Wars [non proprio, L'ascesa di Skywalker è arrivato un anno dopo, ndr]. Ho sentito delle cose, ma non c'è nulla di concreto. [...] Per me è stata un'esperienza di tre anni, dalla preproduzione all'uscita del film, dopo ho voluto solo tornare una persona, recuperare i rapporti umani, passare del tempo a crescere come persona, fuori da quel mondo. Poi tutto è possibile.