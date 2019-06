Star Wars 9: Keri Russell ha pianto dopo aver letto lo script dell'Ascesa di Skywalker

"Quando ho finito di leggere il copione che ha scritto, ho pianto", così ha detto l'attrice Kery Russell che in Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker interpreta il personaggio di Zorri Bliss. "Non so cosa diventerà sullo schermo ma spero che rimanga fedele a come è stato originariamente pensato" ha aggiunto l'attrice parlando della sceneggiatura del film firmata da Chris Terrio e J.J. Abrams. Quest'ultimo è anche il regista del film che rientra al timone della nuova trilogia dopo aver diretto Il risveglio della forza. Si sa poco del personaggio di Zorri Bliss, a parte il fatto che indossa un elmetto piuttosto vistoso (come mostra la foto sopra).

Il film riproporrà il cast della nuova saga, con Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver in testa, accompagnati da Mark Hamill, la compianta Carrie Fisher (in riprese inedite), la new entry Keri Russell e Billy Dee Williams, dopo tanti anni di nuovo interprete di Lando Calrissian. Ricordiamo che la data d'uscita per la fine della nuova trilogia, nonché fine definitiva della saga Skywalker, è 18 dicembre 2019.



Star Wars Episodio IX: Primo Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD