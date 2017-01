Star Wars 8 - The Last Jedi: Rian Johnson pubblica foto dal montaggio... col crawl

Tempo fa si era parlato dell''assenza dei celebri titoli di coda a scorrimento della saga di Star Wars, il famoso crawl verticale, parodiato anche in Balle spaziali, in Rogue One. Ma niente paura, com'era prevedibile torneranno con Episodio VIII - The Last Jedi, almeno a giudicare dalla suggestiva foto in bianco e nero che il regista Rian Johnson ha postato sul suo profilo Instagram e che vi proponiamo.

L'immagine dei titoli si vede sulla sinistra, su uno schermo della sala di montaggio, dove campeggia un celeberrimo personaggio. Johnson commenta "È stato bellissimo lasciar cadere questo nel montaggio stamattina".